إندونيسيا ترسل مساعدات إنسانية على طائرتين عسكريتين إلى غزة

أفادت قوات الدفاع الإندونيسية بأنها سترسل طائرتين من طراز "هيركوليز سي-130" تابعتين للقوات الجوية مُحملتين بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من الحكومة والصليب الأحمر ووكالة الصدقات الوطنية، وذلك يوم السبت المقبل عبر طريق جاكرتا- مصر.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن رئيس مركز المعلومات بقوات الدفاع الأدميرال يوليوس ويدجوجونو قوله إن الطائرتين من طراز هيركوليز جاءتا من السرب الجوي 31 والسرب الجوي 32 التابعين للقوات الجوية الإندونيسية.



وأشار ويدجوجونو إلى أنه بصرف النظر عن طائرتي هيركوليز، هناك طائرة مستأجرة واحدة من شركة جارودا إندونيسيا لتكون هناك ثلاث طائرات مستعدة لنقل المساعدات الإنسانية لفلسطين.

ووفقا لويدجوجونو، من المقرر أن تغادر الطائرات الثلاث قاعدة حليم بيرداناكوسوما الجوية في جاكرتا يوم السبت المقبل، ومن المقرر أن يحضر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو حفل إرسال المساعدات على أن تصل الطائرات الثلاث إلى مصر يوم الاثنين المقبل.

وكشف ويدجوجونو أن التعاون بين الوكالات جعل عملية إرسال المساعدات سلسة، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية تقدم حاليا مذكرة دبلوماسية خاصة فيما يتعلق بتخليص الطيران وتصريح الهبوط وغيرها، وبالإضافة إلى ذلك، ساعدت وزارة الدفاع في تمويل عملية توصيل المساعدات.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية قد أعلن أمس أنه سيتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى الهلال الأحمر المصري ومن ثم توزيعها على غزة من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، موضحًا إن "هذا لأن الهلال الأحمر المصري هو المنظمة الوحيدة المسموح لها بإدخال المساعدات إلى غزة".