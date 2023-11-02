وزير الرى يلتقى رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، الدكتور مسعود جار الله المري رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وذلك على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه.

وتم خلال اللقاء استعراض مجهودات التحول لنظم الرى الحديث لتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الانتاجية الزراعية والعائد المادى للمزارعين، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية توجه دول العالم لمفهوم إنتاج كميات اكبر من الغذاء بإستخدام أقل كمية من المياه، وزيادة الإعتماد على البحث العلمى وتبادل الخبرات بين الدول والاستفادة من التجارب الناجحة فى هذا المجال.

وأشار سويلم إلى وضع الوزارة استراتيجية للتحول للرى الحديث تتضمن إعطاء الأولوية للأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وهو ما سيسهم فى ترشيد إستخدام المياه وزيادة الانتاجية المحصولية وانعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد أهمية التوسع فى البحوث العلمية فى مجال المياه، والاعتماد على المركز القومى لبحوث المياه والذى يعد من أبرز المراكز البحثية فى مجال المياه، مع التركيز على البحوث الخاصة برفع كفاءة استخدام المياه وأنظمة الرى الحديث بالأراضي الصحراوية.