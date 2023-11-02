"الصحة العالمية": لا توجد لدينا أية معلومات حول استخدام مستشفيات غزة في أعمال عسكرية

أكد الدكتور مايك رايان المدير التنفيذي لبرامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أن المنظمة لاتوجد لديها أية معلومات من مصادر مستقلة حول استخدام مستشفيات غزة فى أعمال عسكرية.

قال، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس في جنيف: "المنظمة على تواصل دائم مع العاملين في هذة المستشفيات ولم ترد إليها معلومات بهذا الشأن".

وفيما يتعلق بطلب إسرائيل إخلاء بعض المستشفيات، قال الدكتور رايان إن هناك الآلاف من المرضى والجرحى والأطباء والممرضين والممرضات والتقنيين في هذه المستشفيات ولايمكنهم ترك مرضاهم. كما أن على قوة الاحتلال أن توفر سبل الإخلاء وأن يتواجد في الأماكن التي يتم الإخلاء إليها نفس مستوى الرعاية الصحية وكافة المستلزمات اللازمة لإنقاذ الحياة، مشددًا على أن هذا لم يحدث وغير موجود.