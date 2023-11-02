بري يبحث مع وزير الاقتصاد استعدادات معالجة تداعيات تصاعد العدوان على الجنوب

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية أمين سلام، استعداد أجهزة وزارة الاقتصاد لمعالجة التداعيات الناجمة عن تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية، وذلك خلال لقائهما بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني، حيث استعرضا الأوضاع العامة وآخر المستجدات في البلاد.

على صعيد متصل، بحث بري المستجدات السياسية والميدانية خلال لقائه بالمنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، كما استقبل أيضا سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول، حيث تناول البحث آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.