الشرطة الكولومبية وجيش التحرير الوطني.. تطورات اختطاف والد لويس دياز

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات في عملية اختطاف والد لويس دياز، جناح ليفربول، ليلة السبت الماضي، والتي على إثرها غاب اللاعب الكولومبي عن مباراتي الفريق أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز وبورنموث بدور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

اختطف والدا لويس دياز ليلة السبت من قبل مسلحين في محطة وقود في مسقط رأسهم في بارانكاس بكولومبيا، ومن ثم إطلاق سراح والدة دياز، سيلينيس مارولاندا، بعد ساعات من الاختطاف في 28 أكتوبر، لكن والده مازال مفقودًا بعد مرور 5 أيام.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الشرطة الكولومبية كشفت عن هوية مختطفي والد دياز، وهم جماعة جيش التحرير الوطني المصنفة كجماعة إرهابية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الكولومبية تعتقد أن مخبأ العصابة التي اختطفت والد لويس دياز، يقع في منطقة جابا في جبال بيريجا بالقرب من الحدود الفنزويلية.

ووفقًا لراديو كولومبيا، فإن أن السلطات تلقت وعدًا من جيش التحرير الوطني بإطلاق سراح والد دياز خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتبين أن مجموعة جيش التحرير الوطني، لم تكن على علم بأن أعضاء المنظمة اختطفوا والدي دياز، قبل التأكيد على إطلاق سراحه.

وكانت السلطات الكولومبية، رصدت مكافأة قدرها 40 ألف جنيه إسترليني مقابل أي معلومات تساعد في الوصول إلى والد لاعب ليفربول المخطوف.