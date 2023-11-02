تعرف على مواعيد مباريات منتخب رفع الأثقال البارالمبي بكأس العالم

أنهى المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي، استعداداته النهائية قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتى 5 نوفمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

أكد الدكتور شعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن جميع اللاعبين على استعداد تام لمنافسات البطولة، وهناك روح رياضية عالية بينهم وبذلوا قصارى جهدهم، حيث إن هدفهم الأساسي هو حصد الميداليات ورفع علم مصر عاليًا.

تنطلق مباريات المنتخب المصري في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق حيث يشارك اللاعب مندي أحمد عبد العظيم في منافسات وزن 65 ك.

كما يلعب اللاعب محمد الشربيني في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق في منافسات وزن 97 ك، ويلعب عبد الباسط مجدي في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق في وزن 97 ك.

وتشارك اللاعبة صفاء محمد في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا في منافسات وزن 73 ك، كما تشارك أيضًا إيمان شلبي في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا في وزن 73 ك.

وتستكمل منافسات اليوم الأول، بمشاركة الثلاثي طه عادل وفؤاد السيد وعادل الحوت في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا في منافسات وزن 54 ك.

كما يشارك الثنائي محمد المنياوي وحسام الجعفري في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا في منافسات وزن 59 ك.

ويختتم المنتخب المصري منافسات اليوم الأول، بمشاركة الثنائي مظهر تمام وحسن العطار في تمام الساعة السادسة إلا ثلث مساءً في وزن 80 ك، كما يشارك الثنائي محمد صبحي ومحمد حسين في ذات التوقيت بمنافسات وزن 88 ك.

قررت اللجنة المنظمة للبطولة إلغاء حفل افتتاح البطولة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقصف المتكرر على يد الكيان الصهيوني، واستقر الأمر على أن يكون حفل الافتتاح بشكل رمزي مراعاة لشعور الأشقاء في فلسطين.

ويشارك في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي كلًا من دول: “إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوى، مصر ".

يضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كلًا من: “ أندريه اتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت مدربًا عامًا، هاني محمود مدربًا، شعبان يحيى مدربًا، علي محمد إداريًا“.

بينما تضم قائمة المنتخب 21 لاعب و 12 لاعبة، حيث يتواجد في قائمة اللاعبين كلًا من: “محمد صبحي، محمد سعيد المنياوي، طه عادل، محمود صبري، عبد الباسط مجدي، محمد علي، مظهر تمام، عمرو فاروق، أحمد سمير، عبد الرحمن الشربيني، محمد حسين، حسن العطار، مروان أحمد، هادي صموائيل، عادل محمد مصدق، إبراهيم حامد، منصور صبحي، فؤاد السيد، ممدوح القذافي، مندي أحمد، وحسام الجعفري“.

وتضم قائمة اللاعبات كلًا من: “صباح محمد، إيناس محمد، صفاء محمد، راندا تاج الدين، نادية فكري، ريحاب رضوان، حسناء إبراهيم، أميمة عمر، نادية حسن، فاطمة محروس، إيمان شلبي، ورانيا المرشدي“.