تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء على 50500 طن زيت خام.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الكمية تتضمن 33 ألف طن زيت صويا و 27500 طن زيت عباد
اقتصاد
السلع التموينية تتعاقد على شراء 50 ألف طن زيت خام
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تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء على 50500 طن زيت خام.
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء على 50500 طن زيت خام.