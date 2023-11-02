نقيب الصحفيين: نخاطب المؤسسات الدولية لمحاسبة مرتكبى مجازر قطاع غزة

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة تسير على قدم وساق لمخاطبة المؤسسات الدولية كافة؛ من أجل محاسبة المسئولين عن المجازر البشرية، التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد "البلشي"، خلال مداخلة هاتفية عبر "تن"، أنه بسبب القصف الصهيوني العشوائي فقد الكادر الصحفي أكثر من 38 صحفيا لقوا الشهادة، علاوة على إصابة أكثر من 20 صحفيا، وتدمير عدد كبير من منازل الصحفيين بمن يسكنونها، لذا فقد عدد كبير من الصحفيين أسرهم كاملة بسبب هذا الاستهداف الممنهج على الهوية الصحفية.

وأضاف أن وكالة الأنباء الصحفية خاطبت العالم بأنها غير قادرة على حماية الصحفيين في غزة على الإطلاق، لذا أمن الصحفيون في غزة مهدد بصورة كبيرة، هذا علاوة عن افتقارهم كل مقومات الحياة في فلسطين.

واستطرد: "نطالب بلجنة تحقيق دولية لإحالة مرتكبي هذه المجازر بحق الصحفيين للتحقيق والمحاسبة الدولية، يجب التدخل السريع لحماية هذه الفئة المكلفة بنقل الأحداث".