جامعة أسيوط تُعلن بدء التقديم في دعوة (إيراسموس+)

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ُ اعلن مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، بدء التقديم في دعوة (إيراسموس+) 2023/ 2024م، الخاصة بطلاب البكالوريوس، والماجستير، وأعضاء هيئة التدريس؛ للتنقل لمدة فصل دراسي، في عملية التبادل الطلابي، مع جامعة "ألكسندرو إيوان كوزا" في رومانيا، في الفترة من 26 فبراير إلى 30 يونيو 2024م، وذلك بناءً على الاتفاق المبرم بين الجامعتين.

وفى هذا الإطار، كشف الدكتور جمال بدر منسق مكتب العلاقات الدولية، أن التقديم يستهدف كليات: الحقوق (القانون)، العلوم (قسم علم الأحياء- قسم الكيمياء- قسم علوم الأرض(جيولوجيا)- قسم الفيزياء – قسم الرياضيات)، الخدمة الاجتماعية، التربية الرياضية،

وقال أن استمارات التقديم متاحة في مكتب العلاقات الدولية بالمبنى الإداري بالجامعة، والموعد النهائي لإرسال الطلبات هو 15 نوفمبر 2023م.

