استئناف النشاط الرياضي في الجزائر بدون جماهير

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، استئناف الأنشطة الكروية بعد تعليقها لفترة؛ تضامنًا مع فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي وعمليات القصف في قطاع غزة.

وحدد الاتحاد الجزائري موعد عودة الأنشطة في الجزائر، على أن يكون يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر الجاري.

وعلق الاتحاد الجزائري، جميع الأنشطة الكروية يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 لحين إشعار آخر؛ احترامًا لأرواح شهداء فلسطين، الذين استشهدوا جراء العدوان من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بيانًا، يعلن من خلاله عودة النشاط الرياضي في البلاد بشكل تدريجي وبدون حضور جماهيري لحين إشعار آخر.

جاء في البيان: «يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم الرابطات ونوادي كرة القدم عن الاستئناف التدريجي لكل النشاطات و المنافسات الكروية، ابتداء من يوم الجمعة 10 نوفمبر 2024».

وأضاف البيان: «وستجرى المقابلات دون جمهور، وفق نفس الرزنامة المعتمدة للموسم 2023-2024, إلى غاية إشعار آخر».

وتعود الجماهير إلى المدرجات تدريجيًا، بعد استئناف النشاط الكروي في الجزائر يوم 10 نوفمبر المقبل.

ويتصدر مولودية الجزائر، جدول ترتيب الدوري الجزائري، برصيد 9 نقاط بعد مرور 4 جولات، وذلك بفارق الأهداف عن ملاحقه اتحاد خنشلة الوصيف حتى الآن.