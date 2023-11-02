الجمعية الشرعية ترسل ١٦٦ طن أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية للشعب الفلسطيني

دخلت القافلة الإغاثية الثانية للجمعية الشرعية الرئيسية، اليوم عبر معبر رفح الحدودي، في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

وأفاد الأمين العام للجمعية الشرعية، مصطفى إسماعيل أن القافلة تأتي اتساقًا مع موقف الدولة المصرية حكومة وشعبًا تجاه الأشقاء في فلسطين، واستشعارًا من الجمعية بواجبها الوطني والديني والإنساني وللتخفيف من المحنة التي يعيشونها منذ ما يقرب من شهر.

وأضاف أن القافلة يبلغ قوامها 9 شاحنات تتضمن مساعدات إنسانية وإغاثية، بإجمالي مبلغ 6,4 مليون جنيه، ويبلغ زنتها 166 طنًا.

تتضمن المساعدات الآتي:

45 طن أدوية ومستلزمات طبية

140 ألف زجاجة مياه

3500 لحاف

14طن مواد غذائية متنوعة.

وتعد هذه القافلة هي الثانية من نوعها التي ترسلها الجمعية إلى غزة، بعد أن أرسلت فور السماح بدخول المساعدات، قافلة إغاثية أولى محملة بـ 212 طن مواد غذائية، بتكلفة 3 ملايين جنيه و٨٠٠ ألف جنيه.

ضمت القافلة ٨ شاحنات تحمل ١٨٠ طن دقيق، وشاحنتين تحملان ٣٢ طن - ٢٠٠٠ كرتونه مياه ( ٤٠ ألف زجاجة)، ومواد غذائية سريعة التحضير (جبنة- مربي- حلاوة طحينة وغيرها).