روسيا وتركيا وألمانيا تهنئ الجزائر بالذكرى الـ 69 للثورة الجزائرية

هنأ الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة حلول الذكرى الـ 69 للثورة الجزائرية.

وذكرت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، أن تبون تلقى رسالة من رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين؛ هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة حلول الذكرى الـ 69 للثورة الجزائرية، متمنيًا للشعب الجزائري المزيد من الاستقرار والتقدم.

وأضافت أن تبون تلقى أيضا رسالة من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة ذكرى الثورة الجزائرية.

كما تلقى الرئيس الجزائري رسالة تهنئة مماثلة من الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أعرب فيها عن عزمه على مواصلة تعميق العلاقات الوثيقة بين البلدين، في مجالات محورية أخرى؛ منها الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والهجرة.