ads
الخميس 02 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا وتركيا وألمانيا تهنئ الجزائر بالذكرى الـ 69 للثورة الجزائرية

الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأ الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة حلول الذكرى الـ 69 للثورة الجزائرية.

وذكرت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، أن تبون تلقى رسالة من رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين؛ هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة حلول الذكرى الـ 69 للثورة الجزائرية، متمنيًا للشعب الجزائري المزيد من الاستقرار والتقدم.

وأضافت أن تبون تلقى أيضا رسالة من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة ذكرى الثورة الجزائرية.

كما تلقى الرئيس الجزائري رسالة تهنئة مماثلة من الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أعرب فيها عن عزمه على مواصلة تعميق العلاقات الوثيقة بين البلدين، في مجالات محورية أخرى؛ منها الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والهجرة.

فلاديمير بوتين أردوغان الجزائر عبد المجيد تبون