ads
الخميس 02 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع الكويتي يبحث مع نظيرة الأمريكي التطورات في الأراضي الفلسطينية

وزير الدفاع الكويتي
وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هاتفيا التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وجهود وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية - في بيان لها اليوم /الخميس/ أن الشيخ أحمد الفهد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيرة الأمريكي - أكد خلاله ووزير الدفاع الكويتي ضرورة التحرك الدولي الفوري لرفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية غير المبررة والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان أنه تم خلال الاتصال أيضا مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين إضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

الكويت أحمد فهد الأحمد الصباح لويد أوستن