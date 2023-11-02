وزير الدفاع الكويتي يبحث مع نظيرة الأمريكي التطورات في الأراضي الفلسطينية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هاتفيا التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وجهود وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية - في بيان لها اليوم /الخميس/ أن الشيخ أحمد الفهد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيرة الأمريكي - أكد خلاله ووزير الدفاع الكويتي ضرورة التحرك الدولي الفوري لرفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية غير المبررة والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان أنه تم خلال الاتصال أيضا مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين إضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.