ولي العهد البحريني: علاقات المنامة والرياض وصلت لمستويات متقدمة

أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن ما وصلت إليه العلاقات البحرينية السعودية من مستويات متقدمة على مختلف الأصعدة تجسد ما يربطهما من روابط الأخوة التي تستند إلى عمقٍ استراتيجيٍ وتاريخيٍ ممتد قائم على أسس صلبة من التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين آخذةٌ في التطور نحو التكامل بمختلف مساراتها بفضل ما تحظى به من اهتمامٍ ورعاية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك أثناء لقائه اليوم /الخميس/ الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي، حيث نوّه بما تبذله السعودية من جهودٍ ومساعٍ مستمرة في تيسير أداء شعائر الحج والعمرة، وحرصها الدائم على تطوير وتسهيل الإجراءات أمام المعتمرين والحجاج في بيت الله الحرام، مشيدًا بالجهود الطيبة التي تقوم بها السعودية لمواسم الحج في كل عام وحرصها على تسيير شؤون حملات الحج وتوفير كافة سبل الراحة لحجاج البحرين من مواطنين ومقيمين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وقال الأمير سلمان بن حمد إن ما تشهده خدمات الحج والعمرة من تحديثٍ وتطورٍ مستمر في كلّ عامٍ، وما يتم تسخيره من إمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، ومواصلة إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين، ما هو إلا نتاجٌ لما تشهده السعودية من ازدهارٍ ونماءٍ في مختلف المجالات، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الحج والعمرة السعودية لتعاونها المستمر مع اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة بالبحرين لتنسيق الترتيبات اللازمة فيما يتعلق بالحجاج البحرينيين.

من جانبه، أعرب وزير الحج والعمرة السعودي عن شكره وتقديره لولي العهد البحريني على ما يوليه من حرصٍ واهتمام بتعزيز مستويات التعاون الثنائي بين البحرين والسعودية في مختلف المجالات بالأخص ما يتعلق بشؤون المعتمرين والحجاج، متمنيًا للبحرين مزيدًا من التقدم والازدهار.