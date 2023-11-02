مواجهتان ناريتان.. نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين

أجريت مساء اليوم الخميس، مراسم قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بحضور ممثلي الأندية الثمانية المتأهلة.

تأهلت فرق، اتحاد جدة، الهلال، التعاون، الشباب، أبها، النصر، الفيصلي، والخليج إلى دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد عبورهم دور الـ16 من المسابقة.

ولم يشهد دور ربع نهائي البطولة، تواجد أهلي جدة بعد خسارته من أبها في دور الستة عشر من أبها بهدفين مقابل هدف، في أقوى مفاجآت البطولة في الموسم الجاري 2023-2024.

أسفرت قرعة دور ربع النهائي، عن مواجهتين ناريتين بين النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمام الشباب بقيادة نجومه على رأسهم البلجيكي يانيك كاراسكو، وقائد منتخب المغرب رومان سايس.

ويلتقي الهلال بنظيره التعاون في موقعة قوية بين الفريقين، نظرًا لمنافسة الثنائي على صدارة الدوري السعودي (دوري روشن).

كما أوقعت القرعة، فريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، في مواجهة متوازنة أمام أبها، بعد تغلب رفاق مهاجم الأهلي السابق، على ضمك بقيادة لاعب خط وسط المنتخب الوطني طارق حامد بركلات الترجيح في دور الـ16 من المسابقة.

وأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إقامة مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يومي 11 و 12 ديسمبر، بإستثناء مباراة اتحاد جدة أمام الفيصلي، لارتباط العميد بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية خلال نفس الشهر، وبالتالي يخوض هذا اللقاء بعد نهاية مشاركته في مونديال الأندية.

نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الشباب ضد النصر

أبها ضد الخليج

الفيصلي ضد اتحاد جدة

الهلال ضد التعاون.