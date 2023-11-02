السلطات الأوغندية تلقي القبض على مسئول داعش المتهم بقتل أجانب

كشفت السلطات الأوغندية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على زعيم ميليشيا تتبع تنظيم "داعش"، في أعقاب مقتل سائحين أجانب ومرشدهما المحلي في حديقة وطنية الشهر الماضي.

وقالت السلطات الأوغندية، في بيان اليوم الخميس، إن المتهم ينتمي لتحالف القوى الديمقراطية، وهي ميليشيا مسلحة تابعة لـ "داعش"، حيث أعلن التنظيم حينها مسؤوليته عن الهجوم.

وقال نائب المتحدث العسكري الأوغندي ديو أكيكي، إن قائد الميليشيا، الذي يُدعى "نجوفو"، أصيب في ظهره خلال مواجهة بالأسلحة النارية يوم الثلاثاء أمس الأول، مضيفا أنه كان يعالج في مكان سري وسيواجه المحاكمة، موضحًا أنه تم العثور على "نجوفو" مع بعض متعلقات السياح المقتولين وبطاقة هوية مرشدهم الأوغندي.

كان الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني أدان الهجوم ووصفه "بالجبان".

وقالت الشرطة الأوغندية في 18 أكتوبر الماضي، إن مواطنًا بريطانيًا وجنوب أفريقيًا قتلا مع مرشدهما الأوغندي في هجوم، فيما اتهمت الشرطة ميليشيا مسلحة متحالفة مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وقالت الشرطة ومسؤولو الحديقة إن مسلحين استهدفوا الثلاثي أثناء قيامهم برحلات سفاري في حديقة الملكة إليزابيث الوطنية في جنوب غرب أوغندا وأضرمت النيران في سيارتهم.

ودعا موسيفيني الجيش الأوغندي وقوات الأمن الأخرى إلى ضمان "عدم حدوث هذه الأخطاء مرة أخرى والقضاء على تحالف القوى الديمقراطية".

وتعد السياحة أكبر مصدر للعملات الأجنبية في أوغندا، حيث ساهمت بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وفقًا للأرقام الحكومية.