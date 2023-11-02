طرح البرومو الرسمي لحكاية "كاملة" بمسلسل "حدث بالفعل"

نشر المخرج وائل فرج عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".. البرومو الرسمي لحكاية "كاملة" من مسلسل "حدث بالفعل"، والتي من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

شهد البرومو عدد من المشاهد المشوقة لبطلة الحكاية آية سماحة، والتي ظهرت وهي تجسد شخصية فتاة تعاني من مرض نفسي مرتبط بإضطراب الأكل.

"حكاية كاملة"، بطولة كل من "آية سماحة، مطرب الراب شاهين، بسنت حاتم، تامر فرج، إخراج وائل فرج، وحقق مسلسل حدث بالفعل نجاحاً كبيراً فور عرضه خلال الفترة السابقة، حيث يجسد مجموعة من القصص الحقيقية بمجموعة من الحلقات، ثم يتغير فريق العمل والأبطال طبقاً لكل قصة بشكل منفصل.

يذكر أن أخر أعمال آية سماحة كان مشاركتها في مسلسل "على باب العمارة"، والذي تم عرضه مؤخرا عبر منصة "watch it".