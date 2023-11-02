الاتحاد الآسيوي ينصف اتحاد جدة في مباراة الأزمة

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، 4 قرارات بشأن مباراة الأزمة بين اتحاد جدة السعودي وسباهان أصفهان الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا.

أنصف الاتحاد الآسيوي، فريق اتحاد جدة في أزمته مع سباهان أصفهان، بعد رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم، خوض العميد للقاء سباهان الإيراني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا؛ بسبب وجود تمثال للسياسي السابق قاسم سليماني، وبالتالي ألغى مراقب المباراة، اللقاء بسبب ظروف غير متوقعة.

وتمنع لائحة الاتحاد الآسيوي، وجود أي شعارات سياسية أو لافتات أو صور متعلقة بالأمور السياسية، بالإضافة إلى تجنب عنصرية الملاعب سواء على مستوى الجنس أو البشرة.

وبناء على ذلك، منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نقاط مباراة اتحاد جدة وسباهان أصفهان الإيراني لصالح النادي السعودي.

واعتبر الاتحاد الآسيوي، اتحاد جدة فائزًا بالمباراة على سباهان أصفهان بنتيجة 3-0، مع تغريم النادي الإيراني مبلغ قدره 200 ألف دولار.

يأتي ذلك، بجانب منع فريق سباهان من خوض 3 مباريات على ملعبه، فضلً عن إزالة التماثيل واللافتات الموجودة في ملعب نقش جهان.

وبذلك، يتصدر اتحاد جدة، جدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، يليه سباهان برصيد 4 نقاط متساويًا مع القوة الجوية العراقي، يليه أولماليك الأوزبكستاني بدون نقاط.