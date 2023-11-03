في ذكرى رحيلها.. مريم فخر الدين حسناء الشاشة

يحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة مريم فخر الدين صاحبة أكثر الألقاب في السينما المصرية، حيث رحلت عن عالمنا يوم الثالث من شهر نوفمبر عام 2014.

"مريم محمد فخر الدين" الاسم الكامل للفنانة مريم فخر الدين التي ولدت في في الثامن من شهر يناير عام 1933 بمدينة الفيوم لوالد يعمل مهندس ري، وأم من أصول مجرية، لتنتقل إلى القاهرة للدراسة بالمدرسة الألمانية بباب اللوق التي حصلت منها على شهادة تعادل البكالوريا، لتبدأ حياتها الفنية عقب تخرجها عن طريق الصدفة بعد أن فازت في مسابقة فتاة الغلاف التي تنظمها إحدى المجلات، مما لفت إليها الأنظار ليتعاقد معها المصور عبده نصر، والمخرج أحمد بدرخان على التمثيل في أول أفلامها، وهو "ليلة غرام" في عام 1951، لتتزوج فى العام التالي من المخرج محمود ذو الفقار الذي قدمها في معظم أعماله السينمائية.

حصلت مريم فخر الدين على مجموعة ألقاب سينمائية أكثر من ممثلات جيلها، حيث لقبت بـ"الأميرة إنجي، الحمامة الوديعة، ملاك السينما الطاهر، برنسيسة الأحلام، حسناء الشاشة، مارلين مونرو الشرق"، كما قدمت أكبر عدد من البطولات السينمائية بين نجمات جيلها والتي قاربت من الأربعمائة عمل، وقد ساعدها في ذلك ملامحها الرومانسية إلى جانب إجادتها سبع لغات منها "الإنجليزية والفرنسية والألمانية والمجرية" وغيرها.

قدمت فخر الدين الكثير من الأعمال السينمائية ومنها: "رنة خلخال، رحلة غرامية، أنا وقلبى، الأرض الطيبة، رد قلبي، حكاية حب، البنات والصيف، القصر الملعون، طائر الليل الحزين، شفاه لا تعرف الكذب، بصمات فوق الماء، الناصر صلاح الدين، احذروا هذه المرأة، النوم في العسل"، كما قامت بالإنتاج السينمائي لأفلام "رنة خلخال، رحلة غرامية، أنا وقلبى ".

حصلت فخر الدين طوال مشوارها الفني على الكثير من الجوائز الفنية وشهادات التقدير التي قاربت من 500 شهادة تقدير، وكان أهمها الجائزة الأولى في التمثيل عن دورها في فيلم "لا أنام"، كما تم تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 2009.

وعلى الجانب الشخصي من حياة الفنانة الراحلة يذكر أنها تزوجت أربع مرات وأنجبت أبناءها "إيمان، أحمد" من هذه الزيجات، كما كانت الشقيقة الكبرى للفنان الراحل يوسف فخر الدين.

رحلت الفنانة مريم فخر الدين نتيجة السكتة القلبية يوم الثالث من شهر نوفمبر عام 2014.