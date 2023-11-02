مياه الفيوم تعقد ندوات توعية للمترددين على القوافل الطبية

نظمت إدارة التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، ندوات توعية مائية وورشة تعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة للمترددين على القافلة الطبية بقرية بنوه بمركز طامية ومدينة يوسف الصديق، بالتعاون مع إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بالفيوم.

وأوضح “النجار” أن ندوات التوعية تهدف لرفع الوعي المائي للمواطنين وحثهم على ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على كل قطرة ماء من الاهدار والحفاظ على مواردنا المائية من التلوث والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والحفاظ على مشروعات البنية التحتية التي تنشأها الدولة وتضخ استثمارات مالية ضخمة بها، من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وذلك بإشراف المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

وأشار إلى أهمية إنماء الوعي المائي وتنمية المهارات والسلوكيات السليمة لدى المواطنين وتغيير السلوكيات السلبية التي يمارسها المواطنين بقصد أو بدون قصد في تعاملاتهم اليومية مع المياه والتي تتسبب في تناقص نصيب الفرد من المياه وتعطيل برامج وخطط التنمية.

وأفاد بأن الشركة تنفذ برامج وخطط توعية بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة كمديرية الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والأزهر الشريف والأوقاف وقصر الثقافة والكنيسة المصرية ومنظمات العمل الاهلي وغيرها من المؤسسات من أجل التوسع فى نشر الوعي المائي بكافة أنحاء المحافظة وعلى مختلف الفئات العمرية والنوعية.

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