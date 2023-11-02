انهيار سقف مدرسة إبتدائية فى الدقهلية.. وقرار عاجل من التعليم

انهار سقف مدرسة أحمد عيد الابتدائية التابعة لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، وذلك عقب سقوط أجزاء كبيرة بعد انتهاء اليوم الدراسي وانصراف الطلاب من المدرسة نظرًا لتهالك المبني، وجرى إخطار إدارة بلقاس التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالواقعة.

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه قرر إيقاف العمل بمدرسة احمد عيد الابتدائية عقب سقوط أجزاء من سقف المدرسة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم ان حادث سقوط أجزاء من السقف لم يؤثر، مشيرًا الى عدم وجود خسائر بشرية.

واشار شعبان، الى ان قرار وقف الدراسة بالمدرسة منعًا لتعرض حياة الطلاب إلى الخطر وتقرر نقل الطلاب الى مدرسة عياد الابتدائية، واستكمال العام الدراسي به ومن المقرر أن يتم دخول المدرسة لخطة الإحلال والتجديد بهيئة الأبنية التعليمية، لإعادة بنائها مرة أخرى.

image_6483441 (2)