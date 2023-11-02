المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار فى الهيروين بالأميرية

قضت محكمة جنايات الأميرية، برئاسة المستشار جمال رزق، وعضوية كل من عمرو عبد اللطيف وأمجد أمين فرنسيس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد ٦ سنوات، وغرامة ١٠٠ ألف جنيه لكل منهما، فى اتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

جاء فى أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، أن قوة أمنية من قسم شرطة الأميرية، اشتبهت فى شخصين، أحدهما سائق والآخر حارس عقار، وبضبطهما وتفتيشهما عثر معهم على كمية من المواد المخدرة تشبه جوهر الهيروين، وتم ضبطهما واقتيادهما إلى قسم الشرطة، وبإحالتهما إلى النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

وجاء فى أقوال المتهمين أنهما يزاولان نشاطا إجراميا، فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخذا من دائرة قسم شرطة الأميرية وكرا لهما.

فى حين جاء فى تقرير المعمل الكيميائى، أن المضبوطات، عبارة عن كمية ٤٥ لفافة من جوهر الهيروين المخدر، و١٠ لفافات من مخدر الثامفيتامين، وقررت النيابة إحالتهما إلى المحاكمة.