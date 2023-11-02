برشلونة بقيادة «لابورتا» يهوى التعاقد مع صفقات فوق الـ30 عامًا

عاد خوان لابورتا إلى مقعد رئيس نادي برشلونة الإسباني، منذ إعادة انتخابه في عام 2021، ومنذ ذلك الوقت يتعاقد مع لاعبين أعمارهم تتخطى الثلاثين عامًا، أغلبهم صفقات مجانية لم تؤت بثمارها مع الفريق، وتأتي وترحل دون ترك بصمة مع البلوجرانا باستثناء الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي أسهم في عودة الدوري الإسباني لخزانة النادي من جديد.

ليفاندوفسكي

وكانت آخر صفقات البرسا من اللاعبين فوق الـ30 عامًا، الألماني إلكاي جوندوجان، الذي تعاقد معه لابورتا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، ولكن جوندوجان كتب اسمه مبكرًا في سجلات تاريخ مباريات الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، حيث أصبح ثاني أسرع لاعب يسجل في مواجهات كلاسيكو الأرض بين برشلونة والريال في القرن الحادي والعشرين، بعدما أحرز نيمار هدفًا في أكتوبر 2014 في الدوري الإسباني بعد مرور 3 دقائق فقط.

جوندوجان

وضم لابورتا، العديد من اللاعبين المخضرمين طوال فترة رئاسته الحالية للنادي الكتالوني، كان أبرزها، النجم البرازيلي داني ألفيش وهو في عمر الـ38 عامًا، بعودته لكبير الكتلان في موسم 2021-2022 بعد انتهاء عقده مع ساو باولو البرازيلي، ليخوض مع الفريق 14 مباراة سجل خلالها هدفًا وحيدًا، في موسم واحد، قبل أن ينتهي به المطاف في السجن الآن.

داني ألفيش

وفي الموسم ذاته، تعاقد الفريق الكتالوني مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (33 عامًا) حينذاك بشكل مجاني، ليوقع على عقد لمدة عامين، ولكن لم تستمر الرحلة كثيرًا، بعد اضطراره إلى الاعتزال بسبب مشاكل القلب التي عانى منها خلال إحدى المباريات.

أجويرو

لاعبون بالمجان يأتون ويرحلون دون ترك بصمة باستثناء الهداف ليفاندوفسكي

كما أبرم النادي الكتالوني صفقة انتقال المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميونج في فترة الانتقالات الشتوية من عام 2022، بعد فترة من التألق مع بوروسيا دورتموند الألماني وأرسنال الإنجليزي، ليصل ملعب كامب نو وهو يبلغ من العمر 33 عامًا، وعلي الرغم أنه أحرز 11 هدفًا في 18 مباراة، إلا أنه رحل بعد تعاقد برشلونة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي أثبت أنه الصفقة الوحيدة التي تخطت سن الثلاثين، ونجحت بشكل كبير مع البرسا.

أوباميونج

وأتم برشلونة، صفقة انتقال المهاجم الهولندي لوك دي يونج (31 عامًا) للفريق على سبيل الإعارة من إشبيلية لمدة موسم واحد، وخاض 21 مباراة مع البلوجرانا وسجل 6 أهداف قبل الرحيل إلى أيندوهوفن الهولندي.

دي يونج

وانتقل الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو إلى برشلونة قادمًا من تشيلسي في صفقة انتقال حر في صيف 2022، ولم يظهر بالشكل المطلوب حتى الآن مع الفريق، حيث يجلس في أغلب الأوقات على دكة البدلاء في ظل تقدمه بالعمر (32 عامًا).

ماركوس ألونسو

من ضمن الصفقات التي أبرمها لابورتا في الميركاتو الصيفي الماضي، من لاعبين تخطوا الثلاثين عامًا، المدافع إينيجو مارتينيز من أتلتيك بلباو وهو في سن الـ32، ولم يشارك في المباريات كثيرًا حتى الآن، ولكن الصفقة الوحيدة التي أنفق فيها أموالًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في لاعب فوق الثلاثين عامًا، هي التعاقد مع أوريول روميو القادم من جيرونا مقابل 4.5 ملايين يورو، حيث يعد صاحب الـ32 عامًا، بديلا قويا للهولندي فرينكي دي يونج في حالة غيابه عن المباريات للإيقاف أو الإصابة.

إينيجو مارتينيز