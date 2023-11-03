إزالة 11 حالة بمساحة 9 قراريط بكفر الشيخ

قامت حملة مكبرة بمركز ومدينة دسوق، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، برئاسة وكيل الوزارة اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق وبحضور كلا من اللواء القيادات الامنية ونواب رئيس المدينة ورؤساء الاحياء والمتابعة جميع ورؤساء القرى والزراعة والمتابعة والادارة الهندسية، ومهندسى التنظيم والقسم الهندى بالقرى حيث تم التصدى لمخالفات البناء على الاراضى الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار للتصدي لمخالفات البناء بأنواعها والتعديات على الأراضى الزراعية.

وقامت الحملة بتنفيذ الإزالات في، قرية محلة أبو على؛ إذ تم إزاله مبني من دور أرضي وأول على مساحة 160 م بقرية محلة أبو على ، وفي قرية كفر العرب، تم إزالة حالتين 150م و120 م، كما تم فك شده، لإقامة أعمدة خشبيه بمحى بيه لاقامة أعمدة دور ارضى على أرض زراعية على مساحة ٩٠متر وفك شدة خشبية بطريق دسوق قلين .

وفي قرية كفر مجر، تم إزالة حالة تعدى على أرض زراعيه عباره عن قواعد بقرية الصافيه 175 م و فك شده خشبيه سطح دور ثالث علوى على مساحة ١٠٠متر بقرية دمنكه.

وفي قرية الكنيسة، تم إزالة مبنى بالبلوك على مساحة ١٠٠م تقريبا على نفقة المخالف.

كما تم التحفظ ،على عدد 8 خلاطات وسيارة نقل بقرى شباس الشهداء وشباس الملح وكفر مجر محلة دياى ومحة ابو على .

وفي قرية أبو مندور، تم إزالة حالة تعدي بالبناء بالبلوك الابيض بقرية البياض بمساحة 140م ، وفي قرية شابة، تم إزالة شده خشبيه لاقامه اعمده بالدور الثالث علوي بعزبه القزاز على مساحه ١٢٠ متر.

وفي سياق متصل، تم فك ٢ شدة خشبيه الاولى على مساحة ١٢٠ م والثانية ٨٠ م بعزبة أبو حميد، وفي قرية العجوزين، تم فك شده خشبيه سطح الأول علوي طريق دسوق كفر الشيخ.

كما تم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومازال التصدى لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وتطوير المخالفات على مدار الساعة بجميع انحاء المركز والمدينة على مدار الساعة.

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