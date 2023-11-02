حجز سائق ميكروباص دهس سيدة في البساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحجز سائق سيارة ميكروباص، علي ذمة التحريات والتحقيقات التى تُجرى في اتهامه بدهس سيدة اثر اصطدامه بها أثناء عبورها الطريق.

وكلفت رجال المباحث بالتحرى حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وصرحت بدفن جثة المتوفاه، وتسليمها لذويها.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم مصابة بإضطراب فى درجة الوعى وإشتباه نزيف بالمخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة "ميكروباص" إصطدمت بها حال عبورها الطريق نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ولاذ قائدها بالفرار تاركاً السيارة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق المتسبب فى الحادث، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وعلل هروبه خوفاً من المُساءلة القانونية لعدم حمله ثمة تراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.