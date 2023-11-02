سيدة صيربيا الأولى تشيد بكنوز دير سانت كاترين النادرة والفريدة.. صور

أشادت "تمارا فوتيتش" حرم رئيس جمهورية صربيا، والوفد المرافق لها، بجمال وروحانيات دير سانت كاترين.
تأتي الزيارة تنفيذًا للبرنامج السياحي الترفيهي التثقيفي الذي أعدته المحافظة لسيدة صربيا الأولى خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء، على هامش مشاركتها في مؤتمر المستثمرات العرب، فى دورته الـ26 برئاسة الدكتورة هدى يسى رئيس المؤتمر ورئيس اتحاد المستثمرات العرب، الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ، خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر الجاري، تحت شعار “الشباب محو التنمية: الفرص والتحديات”، ويحظى المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية، وكوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية.
وكان في استقبالها اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، والدكتور أحمد عادل توفيق مدير آثار جنوب سيناء.
وقال أحمد عادل توفيق، مدير آثار جنوب سيناء، الذي اصطحب سيدة صربيا الأولى في جولة تاريخية، لرؤية جميع معالم دير سانت كاترين ومشاهدة الوادي المقدس طوى، لـ"البوابة نيوز": شرفت منطقة آثار جنوب سيناء قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بزيارة السيدة الأولى لجمهورية صربيا، تمارا فوتشيتش، في بلدها الثاني مصر، مشيرًا إلى أنها أعربت عن سعادتها البالغة على حسن الاستقبال والحفاوة الشديدة وانبهارها بما شاهدته من كنوز الدير النادرة والفريدة التي اختص الله بها مصر في المكان الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام.
واستمتع سيدة صربيا الأولى والوفد المرافق لها بهذه الرحلة الروحانية التاريخية للدير، ذو القيمة التاريخية والدينية والسياحية، والذى يحتوى على عدة معالم ليس لها مثيل فى العالم، ووسط ترحاب شديد من قساوسة الدير والجهاز التنفيذي لمدينة كاترين.
واستمتع الضيوف بشرح مفصل عن بئر موسى وكنيسة التجلي وتابوت كاترين وشجرة العليقة وقسم المخطوطات التاريخية التى تحمل التاريخ الرومانى والقبطى والاسلامى وشجرة العليقة الملتهبة وأقدم مكتبة فى العالم بعد الفاتيكان، والتى تحتوى على كتب ومخطوطات وأناجيل وعهد الامان النبوي.
وعلى هامش الزيارة أطلع اللواء طارق عابد رئيس المدينة نائبًا عن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، حرم رئيس جمهورية صربيا، على أهم المشروعات التى يتم تنفيذها فى مدينة سانت كاترين، وخاصة مشروع التجلي الأعظم و14مشروعا جديدا ستغير الخريطة السياحية لسانت كاترين، وعن مدى اهتمام القيادة السياسية بسيناء وإقامة عدة مشروعات عملاقة من ضمنهم مشروع التجلي الأعظم.
والتقت حرم رئيس جمهورية صربيا بالدكتور احمد صالح خبير الاعشاب الطبية بالمدينة، وتناول الحديث عن أهم الأعشاب التي تزرع بسانت كاترين، والتي تستخدم في علاج المئات من الحالات المرضية المستعصية.
وأكدت سيدة صربيا الأولى والوفد المرافق لها أنهم استمتعوا كثيرا بهذه الزيارة المهمة والتى يشاهدون فيها كل جديد ومبهر واشادوا بما شاهدوه من معالم سياحية وتاريخية ودينية الأمر الذي يجعل مدن جنوب سيناء من أهم المدن على مستوى العالم، وان هذه الزيارة سوف تسهم إلى حد كبير بزيادة التدفق السياحي من قبل السياح الصرب.