رابطة الأندية تعلن موعد مؤجلات الأهلي أمام الجونة وسيراميكا في الدوري

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، موعد مباراتي الأهلي المؤجلتين في الدوري المصري الممتاز، أمام سيراميكا كليوباترا والجونة.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قررت في وقت سابق تأجيل مباراتي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا والجونة، بسبب مشاركة الأحمر في بطولة الدوري الإفريقي.

وودع الأهلي منافسات بطولة الدوري الإفريقي، على يد صن داونز الجنوب إفريقي عقب مباراة الأمس التي جمعت بينهما.

وقررت رابطة الأندية إقامة مؤجلات الأهلي في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة عقب مباراة الأهلي والمقاولون.

وحددت الرابطة موعد مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 من نوفمبر الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية.

كما حددت رابطة الأندية المصرية موعد مباراة الجونة مع الأهلي والتي ستقام يوم السبت 11 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة.