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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة سموحة في ديربي الثغر

تعرف على قائمة الاتحاد
تعرف على قائمة الاتحاد السكندري لمباراة سموحة
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة سموحة ،والمقرر إقامتها غداً الجمعة ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

 اللاعبون هم :
حراسة المرمى: المهدي سليمان - عمر صلاح.

خط الدفاع : هشام صلاح - محمود شبانه  - كريم الديب-مصطفى إبراهيم -إسلام أبو سليمة -الحبيب حسن.

خط الوسط :  خالد الغندور - ناصر ناصر -عبدالغني محمد - بلال السيد-عمر الوحش - بيكالي اوبامي - ميسي -مورو ساليفو.

خط الهجوم : بواتينج - رجب عمران -أحمد عيد -مابولولو .

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