آمنة يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات توفير فرص عمل للشباب بالمحافظات

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز .

فى بداية اللقاء أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما له من دور محورى وهام فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بمختلف المحافظات وتنمية الاقتصاد القومي للدولة ، وكذا التعاون مع المحافظات لتوفير الأراضى اللازمة لاقامة المجمعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها .



وأشار آمنة إلى مواصلة جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية القرى والمدن وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم خطط الدولة لمحاربة ومواجهة البطالة بين الشباب من الجنسين وكذا المرأة المعيلة بما يساهم في توفير فرص عمل مستدامة ودخل شهرى ثابت لرفع مستوي معيشة المواطنين .

ولفت وزير التنمية المحلية إلى وجود تعاون مشترك بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أرض المحافظات فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنفيذ خطط عمل التكتلات الاقتصادية سواء الزراعية أو الحرفية وغيرها ودعم أصحاب المشروعات العاملة في إطار تلك التكتلات ومنها على سبيل المثال تكتل العسل الأسود بالمنيا وجاري دعم تكتلات النباتات الطبية والعطرية ، مشيراً إلى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لمشاركة الوزارة ممثلة في برنامج تنمية الصعيد في معرض تراثنا للحرف التراثية واليدوية لأعوام 2021 – 2022 – 2023 تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى دعم الجهاز للحصول على قروض ميسرة لبعض أصحاب التكتلات الاقتصادية في محافظتى قنا وسوهاج وتوفيق الأوضاع لأخرين وتطوير المنتجات الخاصة بهم والتدريب لتنمية المهارات وعلى رأسها تكتل العسل الأسود في قنا وتكتل الأثاث في سوهاج .

وشدد وزير التنمية المحلية على تقديم الوزارة للدعم اللازم لجهاز تنمية المشروعات بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، لافتاً إلى حرص الوزارة على التعاون مع الجهاز فيما يخص منصة " أيادي مصر " والمشاركة في المعارض التي ينظمها الجهاز فيما يخص المنتجات اليدوية والتراثية بما يساهم في زيادة أعداد العارضين والمنتجين من جميع المحافظات المصرية والترويج لهم على المنصة ، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن عدد الحرفيين المسجلين على منصة أيادي مصر شهد ارتفاعاً حيث وصل إلى حوالى 1800 حرفى كما زادت المنتجات المسجلة على المنصة لحوالي 7300 منتج متنوع من جميع المحافظات .

ومن جانبه قدم باسل رحمي الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى يقدمه للجهاز على أرض المحافظات حيث يتملك الجهاز حوالى 33 فرعاً تغطي جميع محافظات الجمهورية ، مؤكداً أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تنمية الاقتصاد القومي لأى دولة.

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى وجود العديد من الفرص لإقامة مشروعات في مجالات مختلفة للشباب سواء صناعية أو زراعية وغيرها ، مشيراً إلى سعى الجهاز للتكامل والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال الفترة الحالية لإعطاء قوة دفع كبيرة للقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل احتياج الدولة سنوياً لتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب .

كما عرض رحمى خلال اللقاء أهم الأنشطة التي قام بها الجهاز خلال الفترة الأخيرة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف القطاعات التنموية لتعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال، فضلاً عن مشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية، مثل مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات، و مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية تقديم الوزارة للدعم اللازم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة القادمة للتوسع في إقامة العديد من المشروعات والأنشطة على أرض المحافظات وتوفير قطع الأراضى التي تصلح لإقامة تلك الأنشطة والمجمعات الصغيرة الصناعية وضمان استدامة المشروعات ومساعدة الشباب في توفير فرص العمل.

كما أشار آمنة إلى إمكانية التعاون بين برنامج " مشروعك " التابع للوزارة وجهاز المشروعات في إطار تقديم القروض الميسرة للشباب لزيادة فرص العمل .

شهد الاجتماع عرض بعض المقترحات والأفكار في إطار الحرص على مواصلة دور الوزارة وجهاز تنمية المشروعات لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على أرض المحافظات بهدف النهوض بهذا القطاع الواعد وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والفتيات تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الوزارة والجهاز لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع واستمرار المتابعة بين الجانبين .

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