ديربي الثغر.. تعرف على قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ،عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة الاتحاد السكندري ، والمقرر إقامتها غداً الجمعة ،على ملعب استاد الإسكندرية ، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

اللاعبون هم :

حراسة المرمى: الهاني سليمان - حسين تيمور.

خط الدفاع : محمد المغربي - محمود وحيد -محمد سعيد - أحمد خالد -عبداللطيف -ميدو مصطفى -طارق علاء .

خط الوسط : حسين فيصل - إسلام جابر - ابو بكر - لحسن دهدوه -شريف رضا - حليمو - عمرو قلاوة -دخول دودو .

خط الهجوم :

فادي فريد -حسام حسن - مصطفى بدري.