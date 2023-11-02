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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ديربي الثغر.. تعرف على قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري

تعرف على قائمة سموحة
تعرف على قائمة سموحة لمباراة الاتحاد السكندري
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ،عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة الاتحاد السكندري ، والمقرر إقامتها غداً الجمعة ،على ملعب استاد الإسكندرية ، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

 اللاعبون هم :
حراسة المرمى: الهاني سليمان - حسين تيمور.

خط الدفاع : محمد المغربي - محمود وحيد -محمد سعيد - أحمد خالد -عبداللطيف -ميدو مصطفى -طارق علاء .

خط الوسط : حسين فيصل - إسلام جابر - ابو بكر - لحسن دهدوه -شريف رضا - حليمو - عمرو قلاوة -دخول دودو .

خط الهجوم : 
فادي فريد -حسام حسن - مصطفى بدري.

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