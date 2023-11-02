غدًا.. "دي- كاف" يناقش خريطة المهرجانات العربية

تبدأ غدَا الجمعة أول الجلسات النقاشية للملتقى الدولي الفنون العربية المعاصرة، الذي يعقد ضمن فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي - كاف"، حيث يستضيف بيت السناري في تمام العاشرة صباحًا اليوم الأول للجلسات، التي تتضمن جلسة تفاعلية عن خريطة المهرجانات العربية، وجلسة جسور التواصل بين مهرجانات المنطقة، وذلك بحضور أكثر من 40 فاعل ثقافي عربي ودولي بالاضافة الى فاعلين ثقافيين مصريين.

وضمن برنامج الفعاليات تقدم مي سعيفان عملها الفني "كيف أنا هنا؟"، يستخدم العرض الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي وتصميم الأحلام للتعبير عن تجربة مشاعر الكثير من السوريين حول العودة للوطن، ويطرح تساؤلات حول هذه الرغبة الحالمة وهل يمكن أن تتحول لكابوس آخر، تتضمن هذه الأحلام تعليقات شخصية ودروس عن الأحلام الواضحة وكيف تستخدم للحديث عن الصدمات، وذلك من خلال تجربة صوتية تشبه الحلم يؤديها المطرب شادي علي،العرض من إنتاج شركة تنوين، بالتعاون مع ستوديو سلو فيوتشر ترانسميديا ديزاين، مدير فني منفذ باسل نوري.

ويختتم اليوم بالعرض الموسيقي "أنا الصوت" لريدينا أحمدوفا من السودان / التشيك، حيث تقدم نماذج فنية تتيح لها التعبير الصوتي المتميز، حيث التكوينات الصوتية والارتجالات التي تتحرك في شكل يشبه الدوامة، يقدم العرض في العاشرة والنصف مساءً بساحة روابط للفنون.

كما يتضمن اليوم الثاني لفعاليات الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة في تمام السابعة مساءً ليلة العرض الثانية لمسرحية "السحر الخفي لأعمدة المجتمع" للمخرج أحمد العطار على مسرح الفلكي، المسرحية إنتاج مشترك بين السويد ومصر، وتعرض للمرة الأولى بعد عرضها على المسرح الدرامي الملكي بالسويد "دراماتين"، بالاضافة إلى ليلة العرض الثانية للعرض التفاعلي "فنان مقاوم للماء"، فكرة و إخراج يوسف عتبان من المغرب ، وذلك في تمام التاسعة مساء بساحة روابط للفنون.

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، هو المهرجان الوحيد من نوعه في مصر لعدة أشكال من الفنون المعاصرة يستمر على مدار ثلاثة أسابيع من كل عام، في عدة أماكن بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، يشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال وسينمائية. يشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من جميع أنحاء العالم يجتمعون في قلب القاهرة.