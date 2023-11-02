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الخميس 02 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمانة المرأة بالشعب الجمهورى بالدقهلية تواصل فعاليات مبادرة "حواء تنتج".. صور

جانب من أعمال المبادرة
جانب من أعمال المبادرة
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واصلت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهورى فى محافظة الدقهلية بقيادة ريهام محفوظ أمينة المرأة تفعيل مبادرة "حواء تنتج"، وقامت بزيارة مركز اجا والإلتقاء بأكثر من ٢٠ سيدة وفتاة لتدريبهم على حرفة التفصيل و الحياكة، داخل مصنع للتفصيل والخياطة بقرية الديرس التابعة لمركز اجا.

جاء ذلك بناء على توجيهات المهندس حازم عمر رئيس الحزب وأحمد ابوهشيمه نائب رئيس الحزب و اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب و رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والنائب اسامه عبد العاطى امين المحافظه وعضو مجلس النواب ومحمد حموده أمين التنظيم.

 وتم عقد اجتماع مصغر مع  عبدالعزيز شكري امين مركز اجا و دعاء البسيوني أمينة المرأة بمركز اجا بعد تدشين مبادرة حواء تنتج وتم التنويه خلال الاجتماع بضرورة الترويج لفكرة المبادرة والاستعداد التام لإستيعاب من ترغب فى التعلم والعمل وخاصة من السيدات المعيلات والتى ليس لهن سوى العمل لمساعدتهم على مواجهة الحياة .

وتم الاتفاق مع سيدات المركز على ضرورة نشر فكرة البحث عن حرف و امتهانها ومدى اهمية ذلك وأثره على فكر المرأة بعد ان اصبحت منتجة ومتمكنة ثقافيا واقتصاديًا و اجتماعيا.

كما تم التنويه على ضرورة التواصل مع امين التنظيم للحزب وكذلك أمينة المرأة لمواجهة أى مشكلة يتعرضن لها وإيجاد الحلول المناسبة والتى تتلاءم مع طبيعة تلك الأسر والاتفاق على ضرورة تواصل سيدات المركز مع امينة المرأة و امين المركز لإتاحة فرص عمل متعددة ببعض مصانع اجا والتواصل مع امينة المرأة بالدقهلية لحزب الشعب الجمهورى لتقديم الخدمات المتاحة وتوفير فرص عمل و توظيف بالمنصورة للسيدات التى ترغبن فى الحصول على الوظيفة .

وتمت مقابلة اكثر من سيدة من سيدات القرية اللاتي يرغبن في ايجاد وسيلة لزيادة دخلهن وبالفعل تم البدء مع احدى السيدات كنموذج مشرف تحترف زراعة النباتات بكل انواعها حيث تم التقاط الصور اثناء زيارة منزلها الرائع والذي يعد كمشتل من كثرة النباتات و تم الاتفاق معها على تفعيل صفحة لها على وسائل التواصل الاجتماعي و مساعدتها في التسويق وجاري التواصل مع سيدات المركز لتقديم خدمات تشجيعا لهن.

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الدقهلية الشعب الجمهوري أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري محافظة الدقهلية المنصورة