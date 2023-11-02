«أيووووووه.. طب وحياة المرسي أبو العباس بنحبوه».. حكاية أقدم مسجد في الإسكندرية

"شالله يا مرسي.. أيووه طب وحياة المرسي أبو العباس بنحبوه"، كلمات وحلف للتأكيد تجري دائما على ألسنتهم ولا يعرفها غير الإسكندرانية فقط، نظرا لارتباطهم بمسجد المرسي أبو العباس الذي يقع في منطقة بحري.

لمع اسم المرسي في العديد من الأغاني منها "اقروا الفاتحة لأبو العباس يا إسكندرية يا أجدع ناس.. الفاتحة التانية لسيدى ياقوت.. واللى يعادينا يطق يموت يطق يموت"، وأيضاً "إسكندرية أحسن ناس.. عالبحر ماشية تتمختر.. من سيدي بشر لأبو العباس.. أيوه يا عالم عالمنظر".

وأصبح مسجد "أبو العباس المرسي" علامة من علامات أقدم وأشهر المساجد بمحافظة الإسكندرية وخاصة منطقة بحري، حيث يتميز المسجد ببنائه على الطراز الأندلسي بقبابه الأربع ومنارته المرتفعة، والتي ينفرد بها عن باقي مساجد الإسكندرية.

وأعتاد المواطنون زيارته طوال أيام السنة وخاصة خلال شهر رمضان لما فيه من روحانيات، حيث شرعت مديرية الأوقاف والطرق الصوفية إلى تحويل مسجد أبي العباس المرسي الي لوحة رمضانية من خلال تزين وجهة المسجد لإدخال البهجة والسرور على المواطنين.

حكاية المرسي

الاسم هو "شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسن بن على الخزرجي الأنصاري المرسي"، أطلق عليه الإسكندرانية اسم "المرسي أبو العباس".

ولد في مدينة الأندلس عام 616 هـ الموافق 1219 م، ويرجع نسبه إلى الصحابي سعد بن عبادة كان جده الأعلى قيس بن سعد بن عبادة أميراً على مصر من قبل سيدنا الإمام على بن أبي طالب.

ظل الشيخ أبو العباس المرسي في الإسكندرية 43 سنة ينشر العلم ويربي المريدين وصاحبه الكثير من علماء عصره كالإمام البوصيري وابن عطاء الله السكندري وياقوت العرش وابن اللبان والعز بن عبد السلام وابن أبي شامة وغيرهم.

ودفن الشيخ أبي العباس المرسي في محافظة الإسكندرية في مقبرة باب البحر، وفى سنة 706 هـ بنى الشيخ زين الدين بن القطان، كبير تجار المحافظة مسجدا عليه، وخضع المسجد إلى توسعات وترميم حتى وصل إلى المهندس الإيطالي ماريو روسي وهو معماري شهير.

وفي لوحة مجاورة إلى ضريح أبي العباس المرسي وضعتها إدارة المسجد لمعرفة رواده بتاريخه وقصته، والتي تتضمن أنه في عام 640 هـ الموافق 1242 قرر والده الحج إلى بيت الله الحرام فصحبه معه وأخيه وأمهما، قاموا باستقلال مركب بالبحر عن طريق الجزائر حتى إذا كانوا على مقربة من شاطئ تونس هبت ريح عاصفة أغرقت المركب بمن فيها غير أن عناية الله تعالى أدركت أبا العباس المرسي وأخاه فقط نجيا من الغرق فقصدا تونس واتخذاها دارا لهما، وهناك التقى الشيخ أبو الحسن الشاذلى فى عام 640هـ وانتقل معه إلى مصر عام 1244م.

ونشأ في بيئة دينية وحفظ القرآن وهو صغير وظهرت عليه إمارات الفطنة ورجاحة العقل، وكان أبوه تاجراً صالحاً وكان يعمل معه.

بعد غرق المركب، اتجه إلى تونس وحلم بأنه يصعد إلى رأس جبل فرأى هناك رجلا عليه برنس أخضر وهو جالس وعن يمينه رجل وعن يساره رجل فنظر إليه فقال له عثرت على خليفة الزمان، عندما استيقظ من النوم، فجاء له رجل دعاه لزيارة الشيخ أبي الحسن الشاذلي، فعندما دخل رآه بنفس ما رآه في الحلم فوق الجبل فقال له اليوم عثرت على خليفة الزمان.

وتزوج أبي العباس من ابنة شيخه سيدي أبي الحسن الشاذلي، وأنجب منها ولدين وبنت تزوجها تلميذه ياقوت العرشي ولما تقدم السن بسيدي أبي الحسن الشاذلي، وفقد بصره استخلف تلميذه وصفيه سيدي أبي العباس لإدارة شئون الطريق.

وفي سنة 656 هـ توفى سيدي أبي الحسن الشاذلي أثناء رحلته إلى الحج، وقد بلغ أبي العباس في ذلك الوقت أربعين سنة قضاها بين العلم والعمل واشتهر أمره ويقصده الخاصة والعامة ويهذب النفوس وينشر علم التصوف.