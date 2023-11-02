الأحد.. كولونا تتوجه إلى قطر والإمارات لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

تتوجه وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إلى قطر والإمارات العربية المتحدة يوم الأحد القادم لمناقشة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالإضافة إلى الوضع الإقليمي مع نظيرها القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي.

تندرج هذه الزيارة الثنائية في إطار السعي الفرنسي إلى التنسيق الدبلوماسي الوثيق مع شركاء فرنسا الرئيسيين في الشرقين الأدنى والأوسط. كما تهدف فرنسا من هذه المشاورات الإقليمية إلى تحقيق هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة؛ وتنظيم الاستجابة الإنسانية لصالح السكان المدنيين في غزة؛ والعمل بحزم وإصرار على منع انتشار الصراع؛ وتحديد سبل إعادة إطلاق ديناميكية تؤدي إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، وهذا الاقتراح الأخير يشكل شرطا فرنسيا ضروريا لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط، وهو الاهتمام الذي تتقاسمه فرنسا مع شركائها الإقليميين.

كما ستناقش الوزيرة أيضًا وضع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، وستذّكر بمطلب فرنسا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تم اختطافهم في 7 أكتوبر خلال الهجوم الذي نفذته حماس في إسرائيل.