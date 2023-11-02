رئيس البريد يتفقد مكاتب الدقهلية لمتابعة انتظام صرف المعاشات

أجرى الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم الخميس، جولة بمحافظة الدقهلية تفقد خلالها بعض مكاتب البريد لمتابعة حركة سير العمل وعملية صرف المعاشات وتأدية جميع الخدمات المقدمة للمواطنين على أكمل وجه؛ ورافقه خلال الزيارة عبده علوان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق البريدية، وجاد محمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد، وجميع القيادات الإشرافية والتنفيذية بالمنطقة.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن تلك الجولة التفقدية تهدف إلى متابعة حركة سير العمل بالمكاتب والتأكد من انتظام عملية صرف المعاشات، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المواطنين للتأكد من حسن معاملة الجمهور وتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحكومية لهم بالجودة المطلوبة؛ مصدرًا توجيهات مشددة إلى كافة القيادات بجميع المناطق على مستوى الجمهورية بضرورة التواجد بين المواطنين لتذليل كافة العقبات والمشاكل والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر".

وأكد استمرار جولاته التفقدية لمنافذ البريد؛ التي تهدف في المقام الأول إلى الاطمئنان على انتظام حركة سير العمل وتقديم جميع الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم والعمل على تحسين بيئة العمل في المكاتب البريدية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا؛ بما يحقق رضاء المواطنين.