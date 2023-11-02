انطلاق بطولة نادي الشطرنج الأولى بالغربية

انطلقت، اليوم الخميس، بطولة نادي الشطرنج الأولى بمحافظة الغربية، تحت رعاية الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة الدكتور هشام الجندي ، ومنطقة الغربية للشطرنج، بحضور ومشاركة عدد من كبار لاعبي الشطرنج في مصر من كبار أساتذة اللعبة الدوليين، وتقام في إحدى المقاهي الكبرى بمدينة طنطا.

وقال محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، أن البطولة تقام لأول مرة وهي مفتوحة لجميع اللاعبين تطبق فيها لوائح وقوانين الاتحاد الدولي للشطرنج بمشاركة عدد من كبار اللاعبين أبرزهم عميد لاعبي الشطرنج في الغربية جمال فياض، ومحمد عماد وصلاح يسري ومحمد عزت ومحسن الجابري ومصطفى رسلان وهاني السيد، والناشيء حامد وفا، والناشيء الصاعد عبد الرحمن خلاف ، ويحصل الفائزون على جوائز مالية.

أضاف أن زمن التفكير في المباراة لكل لاعب هو ٥ دقائق مع إضافة ٣ ثوان لكل نقلة بليتز وعدد الجولات 9 جولة بالنظام السويسري، ويتولى إدارة البطولة الكابتن أحمد المصري، ويترأس لجنة التحكيم الحكم الدولي وائل المنشاوي.

وشهدت محافظة الغربية خلال الفترة الماضية، تنظيم أكثر من ١٥ بطولة دولية تحت رعاية الاتحاد المصري للشطرنج و إشراف الاتحاد الدولي للشطرنج، أبرزها إقامة أول بطولة لذوي الهمم للشطرنج بحضور نحو ٨٠ لاعب من مختلف محافظات مصر ، كما أقيمت العام الماضي بطولة محافظة الغربية الدولية للشطرنج علي كورنيش ترعة القاصد وحضرها أكثر من ١٧٥ لاعب ومع الاحتفالات بأعياد نصر أكتوبر والعيد القومي لمحافظة الغربية، تم إطلاق أول بطولة على مستوى الجمهورية لشطرنج المدارس.