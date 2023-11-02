«فلسطين القضية العادلة».. انطلاق أعمال المكتب الدائم اتحاد المحامين العرب بالأردن

انطلقت اليوم الخميس فعاليات أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالعاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان ” فلسطين القضية العادلة”، وذلك بحضور عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

تستمر أعمال المكتب الدائم للاتحاد لمدة ثلاثة أيام ومن المقرر مناقشة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة ومجزرة مخيم جباليا، وسبل ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

كما سيتم مناقشة فشل الأمم المتحدة في إيقاف الحرب على غزة وسبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما سيبحث الاجتماع الرفض الفلسطيني العربي لمخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لتصفية قضيتهم.

كان نقيب المحامين عبدالحليم علام أعلن عن إدانته الكاملة للمذابح المروعة التي ارتكبتها العصابة الصهيونية الإجرامية، وطالت المستشفى المعمداني، ومخيم جباليا بقطاع غزة، وجميع جرائم الحرب التي ينفذها الاحتلال.