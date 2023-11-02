"البريميرليج" يكشف عن مرشحي جائزة مدرب الشهر

أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزيه لكرة القدم، اليوم الخميس، المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدير فني في "البريميرليج"، عن شهر أكتوبر الماضي، حيث يتنافس 4 مدربين على الجائزة، وذلك بتصويت الجماهير والخبراء، والتى سوف تحدد المدرب الفائز.

وسوف يستمر التصويت حتى يوم الإثنين المقبل، وسيتم دمج أصوات المشجعين مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز الذي سيتم الكشف عنه الأسبوع المقبل.

وجاءت قائمة المدربين كالتالى:



- ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق أرسنال، حيث حقق خلال شهر أكتوبر فوزًا غاليًا على مانشستر سيتي بهدف نظيف، في مباراة بين أفضل فريقين، وتعادل بهدفين لكل فريق مع تشيلسي، وسحق شيفيلد يونايتد بخماسية نظيفة.



-أوناي إيمري، المدير الفنى لفريق أستون فيلا، حيث حقق انتصارات خلال شهر أكتوبر على وست هام يونايتد ولوتون تاون، ليعلو من حصيلة سلسلة انتصاراته على أرضه إلى 12 مباراة، وحقق تعادل عادل بهدف لكل فريق خارج أرضه مع وولفرهامبتون.



- يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، قاد ليفربول للمركز الرابع بعد فوزه على إيفرتون ونوتنجهام فورست، وتعادل مع برايتون.



- أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، ويعتبر هو المدرب الوحيد الذي فاز بجميع مبارياته في شهر أكتوبر الماضي، وبذلك يقترب للحصول على الجائزة الشهرية الثالثة على التوالي، وهو إنجاز لم يحققه أي مدرب في بداية مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز.