"أطباء القاهرة" تطلق مشروعًا لدعم وتوصيل الأدوية المزمنة لأعضائها وأسرهم

أطلقت نقابة أطباء القاهرة استطلاع رأى للبدء في تنفيذ مشروع متكامل لدعم وتوصيل الأدوية المزمنة للأطباء الأعضاء وأسرهم.

وقال الدكتور جوزيف وحيد الأمين العام المساعد، رئيس اللجنة اللاجتماعية، إن مجلس النقابة برئاسة الدكتورة شرين غالب حرص على تذليل العقبات أمام الأطباء، وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية التى تمثل دعمًا معنويًا وماديًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأشار الأمين العام المساعد أن مشروع دعم وتوصيل الأدوية المزمنة للأطباء يشمل الأب والأم وكافة أفراد الأسرة، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد حصر البيانات وتحديد حجم المستفيدين.

وتابع، أدعو كل الأطباء لمشاركة بياناتهم الأسرية فى استطلاع الرأى cairo-ms.com المتاح على الموقع الالكترونى للنقابة، وعلى منصات التواصل الاجتماعى حتى نتمكن من عمل الدراسة الاكتوارية للمشروع بما يحقق أقصى استفادة للأعضاء.