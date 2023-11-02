نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية يتابع سير العمل ويشيد بانتظام العملية التعليمية

أجرى الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الإدارية تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، جولة تفقدية بحرم الجامعة الأهلية لمتابعة سير العمل وانتظام العملية التعليمية، رافقه مصطفى حسن أمين عام جامعة أسيوط المساعد و المشرف على الجامعة الأهلية .

و أكد الدكتور المنشاوى رئيس الجامعة على ما توليه إدارة الجامعة من اهتمام ورعاية لمتابعة سير العمل بالجامعة الأهلية ،خاصةً أنها تضم كليات و برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلى محلياً و عالمياً ،تتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم، لزيادة تنوع فرص التعليم العالي، وتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا والمنهجيات في التعليم، والتى تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وحرص سيادته على أن تواكب أحدث نظم العملية التعليمية وقدرتها التنافسية حتى يتسنى للطالب التعلم و اكتساب المهارات اللازمة ليكون خريج متميز قادر على المنافسة والمساهمة فى تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة ،مؤكداً مواصلة إتاحة كافة إمكانيات جامعة أسيوط وبنيتها التحتية من معامل و مستشفيات و قاعات دراسية لطلاب الجامعة الأهلية.

وأوضح الدكتور نوبى محمد حسن أن الجولة هدفت إلى متابعة سير العمل وانتظام العملية التعليمية، مشيراً إلى أن القاعات والمدرجات مصممة بأحدث الوسائل التكنولوجية و مزودة بالسبورات الذكية التفاعلية ،وأحدث الأنظمة الصوتية ، كما تفقد العيادة الطبية لوضع إليه لتوفير رعاية صحية للطلاب الدارسين بالجامعة الأهلية، و ما يستلزم ذلك من توفير طاقم طبى مزود بالاحتياجات الأساسية للتعامل مع أى حالة طارئة، وكذلك تفقد الملاعب الرياضية والمناطق الترفيهية المخصصة للأنشطة الطلابية ،موجهاً بعض النصائح للطلاب التي تساعدهم في تنمية مهاراتهم المختلفة، وحثهم على ضرورة الاجتهاد والسعي من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم و الرعاية واحتضان أبنائها من الطلاب الجدد، وتوفير المناخ العلمى المناسب الذى يساعدهم على التفوق.

وأشار الدكتور نوبي حسن، إلى أن هذا العام يشهد انتظام العملية التعليمية بالجامعة الأهلية بكليتي الألسن، والعلوم المالية و الإدارية، وتخصيص يومين بالتناوب لباقي الكليات الخمسة؛ لتدريس المواد النظرية، و استكمال المواد العملية بجامعة أسيوط ، و من المتوقع بداية من العام الدراسي القادم أن تكون الدراسة بكافة الكليات بمقر الجامعة الأهلية، باستثناء بعض المعامل النوعية البسيطة.

وجدير بالذكر؛ أن جامعة أسيوط الأهلية تقع على مساحة (38) فداناً، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.1 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 4 مليار؛ بعد تجهيزات هذا العام، وتضم المبانى الأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية ، الهندسية ،العلوم الإنسانية ) و المبانى الإدارية ، و استقبلت الجامعة خلال عامها الدراسي الأول 2022 /2023م؛ حوالي 807 طالب، و أضيف لهم هذا العام 2023 /2024م؛ما يقرب من 2700 طالب ؛ لتصبح الطاقة الاستيعابية للجامعة 3500 طالب، والتي تشهد إقبالاً كثيفاً من الطلاب للالتحاق بها .