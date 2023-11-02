"الحوار من أجل السلام" لقاء لقصور الثقافة بالمنيا

نظم فرع ثقافة المنيا مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وفي السياق شهد قصر ثقافة المنيا أمس يوما ثقافيا فنيا بالتعاون مع منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية القبطية، وبدأت الفعاليات بلقاء حواري بعنوان "أهمية الحوار من أجل السلام بين الأفراد" أدارته د. رانيا عليوة مدير عام ثقافة المنيا، بحضور كل من د. وفيق رمزي، د. طه صلاح، والقس كامل أفرايم، تناولوا خلاله مفهوم الحوار ودوره في تعزيز التسامح والتعاون بين الثقافات، وكيف يمكن أن يكون الحوار أداة لتحقيق السلام في المجتمع، تلى ذلك عرض مسرح عرائس للأطفال وورشة فنية بإشراف الفنانات سحر عبد المحسن، منى وفائي، يسرا رفعت، وريهام كمال.

من ناحية أخرى عقد القصر ندوة بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الشائعات" تحدثت خلالها د. رحاب سراج أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا، عن أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في نقل الأخبار والمعلومات بشكل تفاعلي وأكثر انتشارا.

وأضافت أنه على الرغم من تلك الإيجابيات إلا أنها تعتبر بيئة حاضنة للشائعات، مشيرة إلى ضرورة محاربة الشائعات من خلال تكاتف المؤسسات الاجتماعية والثقافية والأمنية، ونشر الأخبار الصحيحة لتجنب حدوث زعزعة أمنية داخل المجتمع.

من جانبه تحدث العميد طارق العيسوي عن التأثير السلبي للشائعات على المجتمعات، وخطورتها على الدول خاصة وقت الأزمات، لتختتم الندوة بفتح باب المناقشة بحضور د. مروة خلف أستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، شهدت مدرسة الأمل للصم والبكم وضعاف السمع، محاضرة بعنوان "دور ذوي الهمم في خدمة المجتمع" تحدثت خلالها عزة التوني وكيل معهد الأمل للصم والبكم، عن دور ذوي الإعاقة في المجتمع، وأهمية دمجهم كونهم جزءا لا يتجزأ منه، تلاها فقرة إلقاء شعر.

بينما نفذ بيت ثقافة سمالوط ورشتين ضمن نشاط نادي المرأة، بمقر مؤسسة ارسم بسمة، تضمنت الورشة الأولى تعليم أساسيات التطريز تدريب كل من مريم مختار، ماهيتاب نبيل ورانيا سعيد، أما الثانية قامت خلالها المدربة أميرة محمد بتعريف المتدربات بمبادئ المكرمية.

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