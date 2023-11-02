الدار المصرية اللبنانية أفضل دار نشر عربية في معرض الشارقة 2023

فازت الدار المصرية اللبنانية بجائزة أفضل دار نشر عربية ضمن جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الثانية والأربعين، الذي يقام في إكسبو الشارقة خلال الفترة من 1 نوفمبر إلى 12 نوفمبر 2023.

الدار المصرية اللبنانية هي دار نشر مصرية تأسست عام 1985م، أصدرت الدار العديد من المنشورات الأدبية والكتب والروايات العربية، كما شاركت في العديد من معارض الكتاب المحلية والدولية.

وتتنوع إصدارات الدار وتغطي موضوعات مختلفة على رأسها التاريخ، وقد أصدرت الدار أعمال متنوعة في مجالات مختلفة منها الدراسات النقدية، والكتب الدينية، والشعر، وأدب الرحلات، والمجموعات القصصية وكتب الأطفال.

وحصدت الدار المصرية اللبنانية منذ تأسيسها على العديد من الجوائز والتكريمات، في مختلف الفروع، ومنها جائزة الشيخ زايد للكتاب - فرع النشر والتقنيات الثقافية 2009.

