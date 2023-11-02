الأحد المقبل.. "الفنون التشكيلية" يطلق الدورة الأولى من عرض "البدايات" بالأوبرا

يطلق قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، الدورة الأولى من عرض "البدايات"، وذلك يوم الأحد 5 نوفمبر بقصر الفنون بساحة دار الاوبرا المصرية، ويستمر حتى 23 نوفمبر 2023.

وقال قطاع الفنون التشكيلية فى بيان له: "البدايات" .. هو عرض من دورات متعددة، نبدأ به موسم المعارض بقصر الفنون، وهو تَجَمُّع فني يلقي الضوء على بدايات بعض الفنانين المصريين أصحاب التجارب المؤثرة من أجيال مختلفة، بدايةً من جيل الروّاد وحتى جيل الألفيّة."

وأضاف: "تم تأجيل عرض عدد كبير من بدايات الروّاد أمثال: محمود سعيد وناجي وسيف وأدهم وانلي ومختار وغيرهم عن عَمْد، لنضمن دورات لاحقة لا تقل قوة عن الدورة الأولى، وكذلك بعض المعاصرين أصحاب التجارب الهامة".

وتابع: "الدورة الأولى من "البدايات" هي بمثابة دورة تجريبية، وهي في النهاية بدايات لفنانين رأوا بأنفسهم أن هذه هي بداياتهم الحقيقية، أو بداية تبلوُر شخصيتهم الفنية، أو بداية إحدى مراحل تجاربهم الإبداعية".