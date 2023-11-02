البطلة نور الشربينى تضرب رقمًا قياسيًا في تصنيف سيدات الإسكواش

واصلت البطلة المصرية نور الشربينى سيطرتها على قمة التصنيف العالمى للإسكواش للإسبوع التاسع على التوالى، بعد تتويجها مؤخراً ببطولة كأس جراسهوبر، ضاربة بذلك رقم قياسى جديد لها.

وقد أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبات خلال شهر أكتوبر الجاري.

وجاء تصنيف اللاعبات فى قائمة توب 10 كالتالي:



1ـ نور الشربيني



2ـ نوران جوهر



3ـ هانيا الحمامي



4ـ النيوزيلندية جويل كينج



5ـ الأمريكية أماندا صبحي



6ـ نور الطيب



7ـ البلجيكية نيلي جليس



8ـ الإنجليزية جورجينا كيندي



9ـ الأمريكية أوليفيا فيتشر



10ـ البلجيكية تيني جليس



كما حققت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي، رقماً قياسياً لتتخطى الرقم السابق لنور الشربيني بعد دخول عرفي قائمة التوب 20 في عمر 16 سنة لتكون أصغر لاعبة على الإطلاق تصل لهذا التصنيف في هذا السن، أما نور الشربيني حققت هذا الإنجاز المثير، والتي كانت تبلغ من العمر 17 عاماً حينها.