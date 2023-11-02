ذكرى ميلاد سامي العدل.. بدأ مشواره بـ"كلمة شرف" وأبدع في الدراما المصرية

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سامي العدل أحد عمالقة الفن، الذي ترك وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا ملئ بالنجاحات من خلال مشاركته كمنتج وممثل في عدد كبير من الأعمال الفنية التي تنوعت بين السينما والدراما والمسرح.

بدأ العدل مشواره الفني من خلال مشاركته في فيلم "كلمة شرف" مع الفنان الراحل فريد شوقي، وشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من نجوم الفن مثل أحمد مظهر، نور الشريف، نيللي، رشدي أباظة، وهند رستم، من إخراج حسام الدين مصطفى.

حقق الفنان الراحل نجاحًا كبيرًا في السينما المصرية ولكن كان النصيب الأكبر للدراما التليفزيونية، حيث قدم عدد كبير من المسلسلات المصرية ولاقت تفاعل من الجمهور والنقاد الفنيين، أبرزها “البركان، الحرملك، بلاغ للنائب العام، تاهت بعد العمر الطويل، حديث الصباح والمساء، محمود المصري، لقاء على الهواء، قضية رأي عام”.

حرصت رشا سامي العدل على إحياء ذكرى ميلاد والدها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، من خلال رسالة مؤثرة معبرة عن حزنها الشديد لفراقه.

وقالت نجلة سامي العدل: "عيد ميلاد مين الليلة.. عيد ميلاد قمر العيلة.. أنت قمر حياتي، شمسها ونجومها، أنت المعنى الحقيقي للحياة وسبب وجودي في الدنيا، رغم اني زعلانة منك انك سبتنى كل السنين دي تايهة في غابة".

وتابعت رشا: "مش هغلس عليك في عيد ميلادك، كل سنة وأنت حبي الأكبر، كل سنة وأنت على بالي وفي قلبي قاعد متربع على عرشه، كل سنة وأنا بحبك واشتاقلك أكتر، فراقك صعب قوي عشان أنت مستحيل تتكرر تاني في الحياة، ملكش زي ملكش بديل".

واختتمت رسالتها قائلة: "مش عارفة أعوض عدم وجودك ده مهما حاولت، نفسي قوي كنت تبقي موجود دلوقتي والله أجري عليك اترمي في حضنك وأنت لوحدك هاتفهم اللي جوايا كالعادة.. وحشتني يا ظهري وسندي كل سنة وأنت حياتي.. الله يرحمك ويغفر لك يا قلب قلبي".