برلماني: اتصالات زعماء العالم بالسيسي تؤكد أن مصر تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن اتصالات رؤساء دول العالم ورؤساء الوزراء وأخرها اتصال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك امس بالرئيس السيسي، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يؤكد أن مصر تحمل علي عاتقها القضية الفلسطينية ، وأن مصر تتبني القضية الفلسطينية تبني حقيقي ويعكس حرصها على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق

واكد النائب علاء عابد، أن ما يحدث علي الأراضي الفلسطينية هو حرب ابادة حيث أن استهداف جيش الاحتلال الصهيوني للاطفال في قطاع غزة وقد وصل عدد الأطفال الذين استشهدو الي الآن ٣٥٠٠ طفل وهو رقم غير مسبوق علي مستوي العالم، يؤكد اننا امام حرب إبادةجماعية ، مؤكدا ان إسرائيل ستفشل في تحقيق هدفها كما سبق وفشلت في حروبها السابقه .

وأضاف النائب علاء عابد، أن إشادة السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، بمجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتسهيل نقل الجرحى من غزة إلى المستشفيات المصرية، وتسهيل خروج الأجانب حاملي الجنسيات المزدوجة من خلال معبر رفح ، تأكيد على دور مصر المحوري الثابت والراسخ لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الإنسان بمختلف جنسياتهم .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد 1300 عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.