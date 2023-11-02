أونروا: 70 من موظفينا قتلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الخميس، مقتل 70 من معاونيها "مع عائلاتهم في غالب الأحيان" في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، مجددة دعوتها إلى وقف إطلاق النار في غزة في ظل ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.

وكان مدير الوكالة الأممية فيليب لازاريني أكد لدى دخوله القطاع أمس الأربعاء، أن "الأونروا ستبقى مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة".

وكانت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أفادت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بغزة بـ قنابل الفسفور وأشارت إلى مسيرات تجوب مدن الضفة الغربية تضامنًا مع قطاع غزة الآن.