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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مُستشفى "بالقدس" ويعتدي على جنازة في "البيرة"

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مُستشفى "المقاصد" في بلدة "الطور" بمدينة القدس المحتلة. 
وقال شهود عيان من داخل المستشفى إن قوات الاحتلال حاصرتها ومنعت المتواجدين فيه من الخروج، قبل أن تقتحم قسمًا مُخصصًا للمرضى الذين أنهوا علاجهم من قطاع غزة، واعتقلت عددًا من المتواجدين داخله ومن قسم الطوارئ بالمستشفى. 
وفي مدينة "البيرة"، الملاصقة لرام الله، اعتدت قوات الاحتلال على موكب تشييع جثمان طفل استشهد صباحًا. وقال مشيعو جثمان الطفل أيهم محمود الشافعي (14 عاما) إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص عليهم. ولم تُسجل إصابات. 
يشار إلى أن شابًا آخر استشهد خلال اقتحام قوات الاحتلال أحياء مُتفرقة في قلب مدينة رام الله والبيرة صباح اليوم. 
 

الاحتلال الإسرائيلي فلسطين