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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية: أوكرانيا تستخدم طرقًا بديلة لتصدير الحبوب

تصدير الحبوب
تصدير الحبوب
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قال مدير الإدارة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي بوليشوك، اليوم /الخميس/، إن كييف لديها بدائل للممر الإنساني البحري الذي كان يستخدم خلال صفقة الحبوب، مشيرا إلى أن معلومات جديدة تشير إلى أن السفن الأوكرانية تبحر الآن على طول ساحل المياه الإقليمية في البحر الأسود.
وقال بوليشوك: "كان لدى السلطات الأوكرانية دائما بدائل للممر الإنساني البحري الذي كان يعمل كجزء من مبادرة البحر الأسود للحبوب"، ومن بين البدائل، ما يسمى بـ "ممرات التضامن" التي تم إطلاقها في مارس 2022، مشيرا إلى أن كييف صدرت أكثر من 51ر5 مليون طن متري من الحبوب عبرها، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية.
وفي مايو أيار الماضي، وضعت المفوضية الأوروبية خطة عمل لإنشاء "ممرات تضامن" لضمان قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب وأيضًا استيراد السلع التي تحتاجها، بدءًا من المساعدات الإنسانية إلى علف الحيوانات والأسمدة.
 

الخارجية الروسية تصدير الحبوب أوكرانيا