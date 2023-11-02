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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الشباب يتابع إعدادات وتجهيزات 50 سرير بنادي اتحاد شمال سيناء لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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يتابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اعدادات وتجهيزات 50 سرير بنادي اتحاد شمال سيناء لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار الوزير أن الشباب والرياضة تعمل تنسيقًا مع وزارة الصحة المصرية والمحافظة، لاستقبال أشقائنا الفلسطينيين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

ووجه الدكتور أشرف، بضرورة متابعة التجهيزات الخاصة بالأسرة بنادي اتحاد شمال سيناء، استعداداً لاستقبال المرضى من الفلسطينيين.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على أهمية التضامن والوحدة فى مثل هذه الظروف الصعبة، وتأكيداً على التزام وحرص الدولة المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتعبيراً عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، أملةً في عودة الأوضاع إلي طبيعتها قريباً.

وزير الشباب يتابع اعدادات وتجهيزات شمال سيناء الأشقاء الفلسطينيين احمد محمدي